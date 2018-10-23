مسرح الشباب يستعد لإطلاق النسخة الثانية لورشة ابدأ حلمك

عقد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اجتماعا موسعا لمجموعة عمل الورشة الدائمة لفرقة مسرح الشباب لإعداد الممثل "ابدأ حلمك "، بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، والمخرج أحمد طه مدرب التمثيل والإخراج بالورشة وأحد أهم صناعها، والكاتب د. علاء عبد العزيز، مدرب الدراما، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من ورشة "إبدأ حلمك" والمقرر بدء عملها خلال شهر نوفمبر المقبل.



ناقش الاجتماع الملاحظات والصعوبات التي واجهت الدفعة الأولى من الورشة والتي تواصل حاليا تقديم مشروعات تخرجها علي مسارح القاهرة والمحافظات، وذلك لتلافي هذه الصعوبات في النسخة الثانية من الورشة، بالإضافة إلى اقتراح اضافة مجموعة من المحاضرات والتدريبات وبرامج التدريب المستحدثة للدفعة الثانية.



كما طُرح خلال الإجتماع الجدول الزمني للدفعة الثانية من الورشة، والتي من المقرر ان تبدأ اختبارات المتقدمين لها خلال نوفمبر المقبل وتستمر تدريبات المقبولين مدة ٦ أشهر، ليعرض النتاج النهائي للورشة خلال يونيو 2019.



و شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالدفعة الثانية من الورشة منها أسلوب الدعاية لعروض الورشة و أنشطتها عن طريق الإعلانات المدفوعة على الإنترنت، بالاضافة الى مناقشة الجدول الزمني للورش المتخصصة والتي تتضمن مجالات الدراماتورج ومسرحة الرواية وورشة المصنع للتدريب على الإيقاع باستخدام عناصر البيئة المحيطة، وورشة التسويق المسرحي، و المقرر تنفيذهم بالتوازي مع تنفيذ البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من الورشة.



وفي سياق متصل وافق الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على إنتاج عدد من العروض المسرحية من خلال مسرح الشباب بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك" ، كما تمت الموافقة على إنتاج ٥ عروض قليلة التكلفة لمخرجين من خريجي الورشة، وذلك تمهيدا لإقامة مهرجان لعروض ورشة "ابدأ حلمك"، على أن يعرض العرض الفائز ضمن مسابقة المهرجان لموسم كامل على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.



وفي إطار مواصلة تدريب خريجي الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك" تمت الموافقة على عمل قراءة مسرحية شهرية لأحد النصوص المسرحية، تقدم فيها مواهب خريجي الورشة، وذلك مع بداية الدفعة الثانية من الورشة خلال شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شعبة مسرح المواجهة والتجوال لعمل خطة تجوال لعرضي " مدد" و" نظرة" مشروعا تخرج الدفعة الأولى من الورشة، ليتم تقديمهم على مختلف مسارح المحافظات ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خارج القاهرة.



يذكر أن الدفعة الثانية من ورشة " إبدأ حلمك" تقدم لها ما يزيد عن ٥٠٠٠ متقدم في الفئة العمرية ما بين ١٨ الـ٤٥ سنة.