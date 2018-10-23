رئيس النواب: المفروض محدش ينام بعد الساعة 6 الصبح

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضرورة أن يعي الجميع أهمية العمل والاهتمام به، وهو المنطق الأساسي للتغلب على إشكاليات القطاع العام المختلفة، مشيرا إلى أن شركات هذا القطاع لابد من هيكلتها بضوابط محددة.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أن الهيكلة ضرورة، مشيرا إلى أن العمل والإهتمام به سيكون سبيل للتغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، قائلا: "الجميع لازم يعمل ولازم الناس تعمل ومحدش ينام بعد الساعة 6 صباحا.. الناس لازم تكون من 6 الصبح فى الشارع".



ويناقش مجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بخسائر وتصفية شركات القطاع العام، بالإَضافة إلى عدد من الطلبات المتعلقة بالقمامة.