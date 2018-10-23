تريزيجيه يقود التشكيل المثالي للدوري التركي

اختار موقع "هو سكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا، ضمن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة، في بطولة الدوري التركي.





وقاد تريزيجيه فريق قاسم باشا لسحق أكسيهار بخماسية، السبت الماضي، حيث تمكن الدولي المصري من تسجيل هدف وصناعة آخر.





وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتواجد فيها تريزيجيه ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية، في الدوري التركي.





وشارك تريزيجيه مع فريق قاسم باشا في 9 مباريات هذا الموسم في الدوري التركي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 3 أخري.





يذكر أن قاسم باشا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة.



