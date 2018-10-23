ننشر أسماء ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بكفر الشيخ

كشف مصدر بمستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، عن أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بقرية منية المرشد، وهم حسن إبراهيم المنشيلي، 38 سنة، وحسن حسن اليمني 39 سنة، ووائل جاير وهبان، 40 سنة، وأحمد عابد الجنايني، 26 سنة.





وكانت قرية منية المرشد بكفر الشيخ، قد شهدت حادثًا مأساويًا، حيث ابتعلت بيارة صرف صحي 4 عمال أثناء القيام بأعمال صيانة بها، متأثرين باسفكسيا الغرق واختناق وفقًا للمعلومات الأولية.



