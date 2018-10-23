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حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بكفر الشيخ

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:11 م
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى
محمود زيدان
كشف مصدر بمستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، عن أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بقرية منية المرشد، وهم حسن إبراهيم المنشيلي، 38 سنة، وحسن حسن اليمني 39 سنة، ووائل جاير وهبان، 40 سنة، وأحمد عابد الجنايني، 26 سنة.

وكانت قرية منية المرشد بكفر الشيخ، قد شهدت حادثًا مأساويًا، حيث ابتعلت بيارة صرف صحي 4 عمال أثناء القيام بأعمال صيانة بها، متأثرين باسفكسيا الغرق واختناق وفقًا للمعلومات الأولية.

ويتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تداعيات هذا الحادث عن كثب واهتمام شديد مع المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ناعيًا ضحايا هذا الحادث الأليم الذين ماتوا أثناء القيام بأداء عملهم.
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