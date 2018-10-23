صراع الزمالك واللجنة الأوليمبية يصل البرلمان.. عبد العال يحسم الجدل: دورها فنى.. والاستقواء بالدعم الدولي غير مقبول.. والتقاعس عن تطبيق القانون جريمة

أزمة اللجنة الأوليمبية ورئيس الزمالك تصل إلى مجلس النواب

الدكتور على عبد العال:

دور اللجنة الأوليمبية يتعلق بالأمور الفنية فقط

أي شخص لا يلتزم بأحكام القانون يرتكب جريمة جنائية

نرفض تعامل بعض الهيئات باعتبار نفسها دولة داخل الدولة

الحصانة البرلمانية موضوعية ولا تعني أن أشتم وأقذف وأسب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، إثارة أزمة الصراع بين نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية، حيث قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد استهدف ضبط الأوضاع، لمثل هذه الإشكاليات التى تحدث الفتن في الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة الحالى لا يستخدم هذه الصلاحيات، ويقول إنه ليس في حاجة لها.وتساءل: "هل يضرب الوزير بالقانون عرض الحائط؟"، متابعا: "القانون عكفت عليه لجنة الشباب والرياضة لمدة عام ونحن في دولة مؤسسات ولابد من تفعيل القانون".وحذر عابد من إثارة أزمات مع المؤسسات الرياضية العالمية محملا ووزير الشباب والرياضة المسئولية، وحذر مما أسماه إحداث وقيعة وفتنة بسبب الصراعات والمشكلات أثناء تطبيق القانون، مضيفا: "الرياضة تجمع ولا تفرق"، موجها تساؤلاته لرئيس المجلس بشأن صلاحيات اللجنة الأوليمبية: "وهل يوجد ما يتيح مساءلة أى من أعضاء المجلس دون الحصول على إذن من المجلس؟ وهل يجوز لوزير الرياضة عدم تطبيق القانون؟".وتابع: "منذ إصدار البرلمان للقانون الخاص بالرياضة فى عام 2017 وهذا القانون يستخدم بشكل معين فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، بمعنى أدق "مفيش صورة واضحة، وكل اللى بيتقال كوم واللى بيتعمل كوم تانى".وقال:" قانون الرياضة حينما صدر توقعنا أنه سيكون أداة مساعدة لإزالة المشكلات التى يواجهها قطاع الرياضة فى مصر، وسيعيد الانضباط لهذه المنظومة، إلا أن الصلاحيات التى منحها القانون لوزير الشباب لم يرحب بها الوزير ذاته وضرب بها عرض الحائط، دون النظر لحجم المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لإعداد هذا القانون".ووجه "عابد" ثلاثة أسئلة لرئيس المجلس عن المسئول عن "إدارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، مثلما نص القانون، وهل نشر اللوائح الخاصة فى الجريدة الرسمية أمر يضير المنظومة الرياضية فى شيء؟ والأهم هل يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعاؤه؟".من جانبه، أكد رئيس نادى الزمالك، أن مصر دولة قانون ولابد من الاعتداد به، ومن ثم القضية ليست قضية نادى الزمالك، وإنما قانون الرياضة الذى صدر عن مجلس النواب برقم 71 لسنة 2017، حيث إن المادة الأولى من هذا القانون منحت الجهة الإدارية الإِشراف المالى والإدارى على كل الجهات التابعة لها ومنها اللجنة الأوليمبية.وأوضح أن القانون عندما سعى المجلس لإصداره كان يأمل في تفعيل دور الجمعيات العمومية، موجهًا تساؤله لرئيس المجلس: "هل يجوز التحقيق أو استدعاء عضو برلمان قبل الحصول على إّذن من مجلس النواب من قبل اللجنة الأوليمبية؟".ولفت إلى أن اللجنة الأوليمبية من الهيئات التى تشرف عليها الجهة الإدارية، وذلك وفق القانون، ولائحتها التي تعمل وفقها تم إصدارها بقرار من رئيس مجلس إدارة دون موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها، بالإضافة إلى أن هذه اللجنة لم توفق أوضاعها وفق القانون خلال 3 أشهر.وأكد أن القانون أعطى صلاحية واسعة لوزير الجهة الإدارية وهو الوزير أِشرف صبحى، والجميع يحترمه ولكن لابد من تطبيق القانون، حيث إنه من صلاحياته حل أى جهة تابعة له خالفت القانون، وهذا ما حدث مع اللجنة الأوليمبية، موجهًا سؤاله مرة أخرى لرئيس المجلس: "مين الجهة المسئولة والمشرفة على اللجنة الأوليمبية؟ وهل يجوز التحقيق أو توقيع عقوبة على نائب برلمانى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس؟".من جانبه، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الرياضة عندما تم إقراره في المجلس وصدر ونشر في الجريدة الرسمية ينفذ وفقا للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت في الأراضى المصرية أن تطبق هذا القانون ومن لم يلتزم بأحكام القانون يرتكب وفقا للدستور جريمة جنائية.وقال عبد العال إن منح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.وأوضح أن هناك فرقا بين استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ومصر لن تسمح بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، لأن الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.وأكد عبد العال أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه في قانون الرياضة، حيث عرف اختصاص اللجنة الأوليمبية بالمسائل الفنية البحتة، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والمسابقة والحكم، وقواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية.وأضاف أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد في الناحية الإدارية والمالية وللتأكيد أقول: "النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء".في السياق ذاته، أكد عبد العال أن تطبيق القانون وتنفيذه ضرورة، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيتم مساءلته داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن دور اللجنة الأوليمبية يتعلق بمسائل فنية لا دخل لها بالإجراء الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية.وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب في البرلمان دون الرجوع للمجلس، قال عبد العال: "الحصانة يجب أن تحترم لا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، والحصانة تستبق أى صفة أخرى ولا يجوز لأى جهة أن تسائله انطلاقا من هذه الصفة".وأضاف: "أستاذ في الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس"، مشيرا إلى أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامه دون مضايقة، لذلك لائحة مجلس النواب واضحة في هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من آراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، ومش معنى أن لدى حصانة أشتم وأقذف وأسب.وفيما يتعلق بضوابط النشر للوائح في الجريدة الرسمية قال عبد العال: "النشر واجب طبقا للقانون وكثير من الأحكام الدستورية أوجبت النشر في القاعدة القانونية والغرض من ذلك شيوع العلانية، بحيث لا يدعى أحد بالجهل بالجهل بالقانون وكل الجهات اللى لديها لوائح لابد أن تنشرها".واختتم حديثه قائلا: "اللجنة الأوليمبية واضح دورها الفني، ولا يجوز أن تخرج عنها، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود اختصاصه ولا يمكن أن يتجاوز وسنناقش هذا الأمر برمته في لجنة خاصة ولكن من حيث المبدأ وضحنا الأمور أمام الجميع، ولا يجوز التدخل من اللجنة الأوليمبية ماليا أو إداريا في أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة".