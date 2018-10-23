محمد سراج: سعيد بتجربة برنامج الغنا رايح جاي

قال المطرب محمد سراج إنه سعيد بتجربة برنامجه الجديد "الغنا رايح جاي" والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وأضاف "سراج" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم يتوقع أن يحقق هذا النجاح خاصة أنها أولى تجاربه الإذاعية، فالبرنامج حقق ردود أفعال قوية.



برنامج "الغنا رايح جاى" الذى سيقدمه على راديو "هيتس"، يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء ولمدة ساعتين، كما يشاركه فى تقديم البرنامج المذيعة مى حافظ.