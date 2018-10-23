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محافظات

محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بإزالة العقارات المخالفة ومساواتها بالأرض، وعدم الاكتفاء بتكسير واجهات العقارات والاسقف فقط، مؤكدًا عدم السماح للمخالفين بتكرار مخالفاتهم عن طريق الإزالات الصورية للعقارات المخالفة. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة بشارعى عثمان محرم بالطالبية، وأحمد ضيف بحى العمرانية.

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية، بإزالة الأبراج المخالفة بالكامل وعدم الاكتفاء بتكسيرها فقط، قائلًا "هات الــ 13 برج المخالفة دول على الأرض".

وتفقد المحافظ أعمال توسعة ورفع كفاءة شارع المطبعه بحى العمرانية باعتباره أحد الشوارع البديلة لشارع الهرم والجاري تطويره، حيث وجه بالانتهاء من تطوير الشارع بالكامل خلال 10 أيام على الأكثر.

وأوضح أنه جارٍ توسعة الشارع بعرض 8م إضافية فى الاتجاهين وإنشاء يوترنات للسيارات وتنفيذ طبقة رصف سطحية ودهان البلدورات وتركيب أعمدة إنارة على الجانبين ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتجميلها ودعمها بالمساحات الخضراء ورفع إشغالات المحلات والمقاهى من الشارع.

ووجه المحافظ بالحفاظ على الشارع بعد الانتهاء من أعمال تطويره بالتعاون مع الأهالى وأصحاب المحلات وعمل متابعه دورية له.

محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور
محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور
محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور
محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور
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