التحقيق في ملابسات حريق وزارة الداخلية الكويتية.. اليوم

كشفت إدارة الدفاع المدني في دولة الكويت، أن حريق اندلع في مبنى العمليات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.



وقالت صحيفة "الرآي" الكويتية إن فرق الإطفاء هرعت بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وعند الوصول تبين أن الحريق في مبنى العمليات الخارجي بمساحة تقدر بـ200 متر مربع، كما تبين وجود شخص محشور في الداخل، وعلى الفور تم تأمين الموقع وإخراج المصاب ونقله إلى المستشفى، فيما تمكنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق ومحاصرته وعدم امتداده إلى المباني المجاورة.



وفتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقًا؛ لمعرفة ملابسات الحريق.