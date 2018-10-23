ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

التحقيق في ملابسات حريق وزارة الداخلية الكويتية.. اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:26 م
صدى البلد
سمر صالح
كشفت إدارة الدفاع المدني في دولة الكويت، أن حريق اندلع في مبنى العمليات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "الرآي" الكويتية إن فرق الإطفاء هرعت بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وعند الوصول تبين أن الحريق في مبنى العمليات الخارجي بمساحة تقدر بـ200 متر مربع، كما تبين وجود شخص محشور في الداخل، وعلى الفور تم تأمين الموقع وإخراج المصاب ونقله إلى المستشفى، فيما تمكنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق ومحاصرته وعدم امتداده إلى المباني المجاورة.

وفتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقًا؛ لمعرفة ملابسات الحريق.
loading...

ترشيحاتنا

علي عبد العال لأحد النواب: سيكون لك دور سياسي كبير

هكذا علقت شذى على إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

أطعمة تساعد على تنظيم هرموناتك بدون أدوية

الكهرباء: تحويل العدادات القديمة إلى ذكية تدريجيا في غضون 10 سنوات

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟