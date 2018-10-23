3 مليارات جنيه استثمارات لتطوير مصانع الحديد والصلب بحلوان والدلتا

أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن مصانع الحديد والصلب فى حلوان والدلتا سيصرف عليهما مابين الـ 2 لـ 3 مليار جنيه لتطويرهما، وهما مصنعان واعدان.



وقال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان إنه حدث تدهور فى مصانع حلوان والدلتا وتم عمل دراسة كاملة عنه فى عام 2014 لتطويرهما وابقاءهما على الربحية، و حدث خطأ كبير فى عمل مناقصة بشأنهما عام 2017 فكان لابد أن تكون فى أواخر 2014



وقام الوزير السابق باتخاذ قرار بعمل دراسة جديدة فى 2018 بشأنهما لأن وضع المصنعين الفنى بالتأكيد تغير ويحتاج لتحديث حتى نستطيع تقدير الوضع وعمل اللازم ستنتهى فى 4 نوفمبر..وسنقوم بإيفاد استشارى من الخارج ليقوم بدراسة وضع المصنع بدلا من الاستناد لهوى مدير مصنع أو فنيين، ونقوم بعدها بصرف الاستثمارات لعودتهم للانتاج والربحية".



وأشار الوزير إلى أن توفير سيولة الاستثمار فى المصنعين سيكون من خلال العمل بكامل الطاقة لـ3 أشهر بفرنين 3 و 4 لحين تحديث الدراسة، وفى الوقت نفسه يوجد 300 الى 700 طن خردة أخرين تحت جبل تراب ستباع لتوفير السيولة فضلا عن استثمار الأراضي غير المستغلة.