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منوعات

الفيضانات تحطم أهم المعالم العربية في إسبانيا.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
نهى حمدي
ألحقت الفيضانات الشديدة في إسبانيا الضرر بأحد أقدم الحمامات العربية والتي يمتد عمرها لقرون، فقد تسببت في انهيار الجدران الخارجية وإغراق حوض استحمام مغاربي.

وذلك بعدما فاض نهر Guadalevín في عدة مناطق، بما فيها المنطقة التي يوجد بها الحمامات في شبه الجزيرة الأيبيرية، وقد وصلت الفيضانات في حوض الاستحمام إلى ارتفاع مترين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأحدثت تلك الفيضانات الرعب في نفوس السكان المحليين الذين التقطوا صورا للدمار المفاجئ، الذي لحق بالآثار القديمة، فقد تم بناء هذه الحمامات في الفترة ما بين القرنين 13 و14، واعتبرت جزءا مركزيا من الثقافة الزراعية المحلية، وكانت تستخدم أساسا للدباغة ومعالجة جلود الحيوانات.

فيما أوضح فريق من علماء الآثار العاملين في هيئة Ronda للسياحة بإسبانيا، أن جدار المرحاض تحطم، مما أدى إلى تلفيات كبيرة بالحمامات، وتسعى الجهات المعنية إلى ترميمها.
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