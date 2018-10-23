إفريقية البرلمان تبحث سب العلاقات مع سفير أنجولا.. صور

​التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أنطونيو فرنالديز سفير دولة أنجولا بمصر، اليوم الثلاثاء، بمقر اللجنة وذلك لدعم العلاقات المصرية الإفريقية.



ورحب "رضوان" بسفير دولة أنجولا ووجه الشكر له على تلبية الدعوة، معربا عن رؤية اللجنة في التكامل بشكل حقيقى في المرحلة المقبلة.



وأكد رئيس اللجنة أن اللقاء الأول لسفراء أفريقيا بدأ بسفير أنجولا، وذلك تأكيدًا على قوة العلاقات السابقة بين البلدين والاستعداد لتقويتها نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن اللجنة بكامل أعضائها ستكون أدوات حقيقية للتواصل مع دولة أنجولا وتحقيق أهداف الدولة المصرية هي إعادة مصر كلاعب رئيسي في القارة السمراء.



وأعرب سفير دولة أنجولا عن سعادته بهذا اللقاء الرائع لتبادل الأفكار بين الدولتين خاصة أن دولة أنجولا صديقة لمصر، وأننا على أتم الاستعداد للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات لأنهم مدينين لمصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لوقفها بجانب أنجولا في معركتها لتحرير دولتها من الاستعمار.



كما أشار السفير إلى أنه يتطلع لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى حتى تضع السياسات في أديس أبابا، آملين في ذلك تحويل مسار ثروة إفريقيا إلى الأفارقة، وتتحول العلاقات بين الدول الإفريقية من علاقات سياسية فقط لتصبح علاقات اقتصادية واستثمارية وشراكة حقيقية.



وأعرب عن سعادته بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، عندما أشار إلى إنشاء طريق برى يربط بين القاهرة وكيب دوان، فمصر مليئة بالمعلومات والتقنيات والخبرات التي تحتاجها دولته، مؤكدا أنه قام بزيارة أماكن كثيرة في مصر ينقصها أسوان.



وأوضح رئيس اللجنة أنه على صعيد مصر هناك إمكانات عديدة وثقافات مختلفة سوف تدعم الجانب الإفريقى بشكل عام وأنجولا بشكل خاص.