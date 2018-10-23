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أخبار البلد

أبو الغيط يتوجه إلى الإمارات للمشاركة بمؤتمر الاستثمار في المستقبل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:22 م
السفير أحمد أبوالغيط
السفير أحمد أبوالغيط
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ويرافقه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية متوجها الي الامارات للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في المستقبل.

ويستضيف مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" الذي ينطلق بدورته الثالثة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، أحمد أبو الغيط متحدثًا رسميًا في اليوم الأول من المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى إثراء المناقشات التي تتناول واقع الشباب، نظرًا لخبرته الطويلة في هذا الشأن، إلى جانب توصياته بالتركيز على تنمية مهارات التّفكير الإبداعيّ وحلّ المشكلات والقدرة على القيادة والتّعلّم مدى الحياة، باعتبارها مهارات المستقبل التي ينبغي العمل على إكسابها للنّاشئة.
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