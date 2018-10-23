قمة مصرية بلغارية بقصر الاتحادية.. السيسي: بلغاريا صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي.. وبوريسوف: الرئيس المصري أبدى استعداده لإنشاء جامعة بلغارية بالقاهرة

الرئيس السيسي:

بلغاريا صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي

إنشاء اللجنة المصرية البلغارية وعقدها بداية العام المقبل

رئيس وزراء بلغاريا:

الرئيس السيسي أبدى استعداده لإنشاء جامعة بلغارية بمصر

مصر أهم شريك اقتصادي وتجاري لنا في الشرق الأوسط





استقبل اليوم، الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بويكو بوريسوف" رئيس وزراء بلغاريا، في قصر الاتحادية، حيث ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.



وعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع "بويكو بوريسوف"، رئيس وزراء بلغاريا، تمت بروح ودية للغاية عكست حجم التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم الاتفاق على التعاون في جميع المجالات على رأسها التعليم، والصحة، والتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء بلغاريا، أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك تفاهم كبير بين البلدين.



وأشار إلى أن بلغاريا صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي وتصل رسالة مصر وتؤكد أهمية استقرار المنطقة عن طريق مصر، كما أن بلغاريا دولة مهمة جدا في استقرار أوروبا.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات التي عقدها مع "بويكو بوريسوف"، رئيس وزراء بلغاريا، تناولت الأزمتين الليبية والسورية والاتفاق على تنسيق المواقف، بالإضافة إلى تناول القضية الفلسطينية.



وأعلن الرئيس السيسي، أنه تم الاتفاق على إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين وعقدها في بداية العام المقبل، حيث ستعقد في بلغاريا خلال شهر يناير أو فبراير على الأكثر.



ووصف الرئيس السيسي المباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا بأنها كانت جيدة وهناك قواسم مشتركة بين البلدين.



من جانبه، وجه بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر وبلغاريا تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية وهناك تشابه كبير بينهما، وكذلك تشابه في التسامح الديني، مشددا على أنه من المعروف أن الرئيس السيسي حامي القيم المسيحية في مصر.



وقال رئيس وزراء بلغاريا، إنه من الضروري تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتضم كل وزراء الدولتين وتجتمع مرتين العام المقبل ثم مرة واحدة بعد ذلك في العام.



وأضاف أن مصر بلد الأمن، مشيرا إلى أن مصر ستستضيف مطلع العام المقبل مؤتمر الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى آفاق التعاون المتوقع بين مصر وبلغاريا من ناحية ومصر والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.



وأكد رئيس وزراء بلغاريا، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي وتجاري لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشهد زيادة في تبادل السلع بين البلدين، وأن صوفيا تولي اهتماما كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة.



وقال إن بلاده مستعدة لتطوير علاقات تعاون كاملة تفيد الطرفين في جميع المجالات محل الاهتمام، وهي مجالات الاقتصاد والزراعة والأمن والسياحة والثقافة والتعليم والصحة وغيرها.



وأوضح بوريسوف أن بلغاريا تعتبر مصر لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون النشط مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة عابرة الحدود.



وأشار رئيس وزراء بلغاريا، إلى أن مصر وبلغاريا تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية وهناك تشابه كبير بينهما، خاصة في التسامح الديني، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حامي القيم المسيحية في مصر.



وأضاف "بوريسوف"، أن المباحثات بين الجانبين تناولت نقل التكنولوجيا في مجالي الرياضيات والعلوم الطبيعية، كما أن الرئيس السيسي أعلن استعداده تجهيز جامعة في مصر لنقل الخبرات البلغارية.



وشدد رئيس وزراء بلغاريا، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تضم كل وزراء الدولتين وتجتمع مرتين العام المقبل ثم مرة واحدة بعد ذلك في العام.



واختتم رئيس وزراء بلغاريا كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية وكل الوزراء على كرم الضيافة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسعى جاهدا أن تكون مصر بلد الأمن والأمان.



يذكر أن الرئيس السيس التقى يوريسوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر الماضي.