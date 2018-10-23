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برلمان

متحدث البرلمان يشيد بأداء ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مؤسسات الدولة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بالأداء رفيع المستوى لذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والشعبية.

وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم "الثلاثاء" إن هؤلاء الأبطال المصريين يستحقون بكل كفاءة واقتدار لقب أصحاب القدرات الخاصة الذى أطلقه عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الواقع والتاريخ يؤكد أنه ليس للمصريين فقط ولكن لكل شعوب العالم ان الرياضيين المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة رفعوا اسم وعلم مصر فى جميع المحافل الدولية والإقليمية.

واستنكر حسب الله اَي اقحام او استغلال للأشخاص ذوى الإعاقة فى اَي خلافات سياسية او رياضية وهو ما يتنافى تماما مع المبادئ السامية التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لإرسائها وترسيخها.

ووجه حسب الله تحية لجميع زملائه أعضاء مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انهم اصبحوا نجوما سياسيين وبرلمانيين داخل البرلمان وخارجه وكان لهم دورهم البرلمانى رفيع المستوى فى المجالين التشريعى والرقابى.

كما وجه التحية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لانه اعطى الفرصة الكاملة لهؤلاء الزملاء للتعبير عن ارائهم تحت القبة بكل حرية.

وأكد أن الزملاء البرلمانيين من ذوى الاحتياجات الخاصة كان لهم دورهم الإيجابي والكبير فى خروج مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى افضل صوره وبما يتفق وأحكام الدستور فى حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم الكاملة.

وقال حسب الله أنه : "يجب أن نرد الجميل لأهله فصاحب الفضل الأول فى اهتمام جميع مؤسسات الدولة بأصحاب القدرات الخاصة هو الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يضرب دائما أروع الأمثلة في التعامل مع جميع فئات وطبقات الشعب المصرى العظيم".
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