وزير الخارجية البحريني يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في المنام

التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.



وأعرب آل خليفة -خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن تقديره للدور المهم والجهود الملموسة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه.



من جانبه، أكد الزياني حرصه على استمرار التواصل والتشاور مع وزير الخارجية البحريني حيال مختلف القضايا، منوهًا بالمساعي الدؤوبة والجهود الحثيثة للبحرين لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.