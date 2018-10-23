وزيرة البيئة: نعمل على منظومة إدارة متكاملة للمخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل من خلال منظومة إدارة متكاملة للمخلفات من خلال الجمع والدفن وكيفية التعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أن المشكلة نتيجة تراكمات لسنوات طويلة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من نواب البرلمان.



وكان من بين الأسئلة ما وجهه إليها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا:" يا معالي الوزيرة متى تكون مصر أجمل دولة في العالم كما كانت في الثلاثينات؟".



وأجابت الوزيرة أن الجهات المشاركة مع الوزارة في المنظومة، متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، فضلا عن النقابات المعنية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة دورها ليس تنفيذ الخطة وإنما وضعها ومتابعة تنفيذها من خلال الدور الرقابي.



وقالت إنه تم الانتهاء من وضع الخطط بالتشاور مع المسئولين، وتمت صياغة 4 خطط تنفيذية لمنظومة النظافة، موضحة أن البرنامج الأول المتمثل في البنية التحتية وأهمها تطوير مقالب القمامة العشوائية.



وأضافت أنه تمت دراسة ما تحتاجه الدولة من خطة زمنية لإنشاء المدافن الصحية.