الخشت: تغيير العقل المصري هو أساس النهضة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجماعات المتطرفة كداعش تدعو إلى فرض نمط حياة واحد، ناسين أن الله دعا للتنوع والاختلاف.





وأوضح "الخشت"، على هامش ندوة مشتركة نظمتها جامعة القاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان "تفكيك الفكر المتطرف" المتطرف يدعى أن أى فعل لم يفعله الرسول فهو ممنوع ولكن الترك لا يدل على المنع فعلاج التطرف والإرهاب هو تجنيد المسلمين وليس تجنيد الإسلام.





كان الدكتور محمد عثمان الخشت قد قال إن تغيير العقل المصري هو أساس النهضة الجديدة، مؤكدًا أن النهضة الحقيقية هي نهضة العقل المصري وتطويره نحو التفكير العلمي والأخذ بأخلاق التقدم.





وشدد على أن مسألة تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية في بناء المجتمع، وأن مصر لن تتقدم تنمويًا إلا بتغيير أفكار الناس على أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.



