تكريم فرقة الجيتس بالدورة الثالثة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة الجيتس الغنائية.



تعتبر فرقة الجيتس اشهر الفرق الغنائيه في السبعينات، أنشأها الملحن والموزع سمير حبيب ولحن معظم أغانيها سنة 1975.



يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت الموافق ٢٧ أكتوبر الجاري بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فاعلياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.



المهرجان تقيمه وزيرة السياحة رانيا المشاط برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية، برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن وأكاديمية الفنون.