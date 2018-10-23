وزيرة البيئة: منظومة الشكاوى ساهمت في القضاء جزئيا على حرائق قش الأرز

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن هناك تعاونا لتفعيل منظومة جديدة للرد الآلي على شكاوى المواطنين بشأن تراكمات حرائق القمامة على مستوى الجمهورية ومراقبة مؤشرات الأداء الفعلية بالتنسيق مع المحافظات ووحدات التدخل السريع والأحياء المعنية.



وأضافت وزيرة البيئة، في كلمتها التي ألقتها اليوم خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن:" ظاهرة حرائق قش الأرز انخفضت لـ 50% في المحافظات واستطعنا أن نستقبل العديد من الشكاوى عبر المنظومة الآلية لشكاوى البيئة وهو الذي جعلنا نستطيع حل جزء كبير من المشاكل البيئية التي تؤثر على حياة المواطنين".



وأكدت وزارة البيئة أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب لحل كافة المشاكل البيئية في مختلف المحافظات.