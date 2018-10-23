ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علاء السقطى: مصر ستشهد موجة استثمارية قريبًا.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك توجها للاستثمار فى مصر نتيجة استقرار المناخ الاقتصادى، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تتوجه للاستثمار فى مصر وأفريقيا فى الفترة الجارية.

وأضاف السقطى، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن نكون جاهزين لاستقبال المستثمرين الأجانب وتوفير البيئة المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد موجة استثمارية قريبًا ويجب استغلالها بما يتلاءم مع احتياجات مصر.

وأوضح أن الشركات الأمريكية تطرق أبواب الاستثمار فى مصر، مفيدًا بأن كل شركة تحرك المجموعة الاقتصادية التى تحيط بها وفقًا لاحتياجاتها.

loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

دينا فؤاد وغادة عادل في الجيم.. صور

الفيفا يخطاب اتحاد الكرة مجددا بشأن غرامة محمدي الزمالك

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

مجلس الوزراء السعودي يعلق على الأوامر الملكية بشأن قضية جمال خاشقجي

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

علاء السقطى: مصر ستشهد موجة استثمارية قريبًا.. فيديو

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

مصدر: السعودية توقع صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية

رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة فى وقت قياسى

إحدى معازيم حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي تفجر مفاجأة صادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟