علاء السقطى: مصر ستشهد موجة استثمارية قريبًا.. فيديو

قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك توجها للاستثمار فى مصر نتيجة استقرار المناخ الاقتصادى، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تتوجه للاستثمار فى مصر وأفريقيا فى الفترة الجارية.



وأضاف السقطى، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن نكون جاهزين لاستقبال المستثمرين الأجانب وتوفير البيئة المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد موجة استثمارية قريبًا ويجب استغلالها بما يتلاءم مع احتياجات مصر.



وأوضح أن الشركات الأمريكية تطرق أبواب الاستثمار فى مصر، مفيدًا بأن كل شركة تحرك المجموعة الاقتصادية التى تحيط بها وفقًا لاحتياجاتها.



