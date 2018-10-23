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برلمان

نائب:المخدرات القانونية أكثر خطرا على الشباب من غير المشروعة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم فايز بركات، نائب محافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار المخدرات الاصطناعية الجديدة، المعروفة باسم "المخدرات القانونية"، وهي المخدرات التي يمكن الحصول عليها بطريقة قانونية، وتأثيرها لا يختلف عن المخدرات غير المشروعة، لكنها في غاية الخطورة.

وأوضح بركات أن المخدرات الاصطناعية الجديدة قانونية، لكنها قاتلة، فلا يتوقف المدمنون عن ابتكار مخدر جديد يوميًا بطريقة قانونية، حيث يركزون على أدوية الصيدليات غير المدرجة ضمن الجدول، ويحولونها الى مخدرات جديدة، و يكتبون عليها "غير مخصصة للاستخدام الآدمي"؛ حتى لا تدخل ضمن قائمة الأدوية وتخضع لما تخضع له الأدوية العادية من شروط قاسية وصارمة، ويبدأ ترويجها بين الشباب وجني أرباح هائلة من وراء التجارة بهذه المواد التي تُلحق ضررًا بالغًا بمن يتعاطونها .

وطالب النائب بفرص رقابة مشددة على مواقع الانترنت التي تروج لمثل هذه المواد، وإصدار توجيهات بعدم صرف الأدوية من الصيدليات الا بروشتة من طبيب متخصص، وكذلك الاهتمام بشن حملات توعية للشباب ضد هذه السموم التي تدمر الصحة.
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