هل يقرن الولاء بإمضاء.. رسالة طبيب بيطري لـ محمد رشاد ومي حلمي تكشف عورة تقاليد الزواج في مصر

لم يفوت الطبيب البيطري الناشط على "فيس بوك"، "وليد شعيب"، أنباء إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي التي أثارت فضول الوسط الفني والإعلامي دون إبداء الرأي والتحليل المنطقي لها كواقعة كشفت كثيرًا من عورات عادات وتقاليد الزواج في مصر.





وليد دأب على التعليق على مجريات الأحداث في مصر بلغة عبقرية بليغة تتنوع مفرداتها، وتتباين أساليبها بين السرد المطلق وتحليل الوقائع بسخرية، مستدعيًا فصاحة العربية بما تملكه من لين وجزالة في الألفاظ والتعبيرات.





كتب "وليد"، معقبًا على الواقعة "مــي حلمي مُذيعة الراديو ومُحمّد رشاد المُطرِب الصاعد بعد قصّة حُب استمرّت سنوات لاقَـت استحسان الجَميع واستَدعَـت قَدرًا واسعًا من الانبهار الذي لـن يخلو مِن حسدٍ عابرٍ إعمالًا للطبائع البشريّة".





أذِنَ لها القدَر بالنهاية في لحظات عابرة، بسبب اختلاف على أمور تخُص قائمة الزواج وما شــابه، يُشاع فيها إن العريس رفَـض التوقيع على الأوراق وانتهى كُل شيء قبل بدايته في ليلة الزفاف!!





وفجأة وجدَت نفسَها وحيدة بقاعة الزفاف بعد انصراف أُسرة رشاد بلا أي نوعٍ منَ الرشـاد!





وأنباء عن أنّها وجّهت لهُ إهاناتٍ بالغة عقَب رفضه توقيع قائمةٍ جديدةٍ بشروطٍ مُختلفة، هـل يزوجونَ فتاة أم يبيعونَ جارية!!





على أثر تسلسُل الأحداث السريع تمّ نقل المُذيعة الشابة للمُستشفى عقَـب إصابتها بهبوط حاد بالدَورة الدمويّة، تبِعته جَلطة بالمُخ!!





المؤسف إن العلاقات التي تخرُج للنور وتجتَذِب الأضواء لا تنجَح، لكِن المؤلِم إن الزواج مُعلّق بسَـبب تزمُتات ورقيّة جـاهليّة.





صحيح لو أنّ العريس بالُلغة الدارِجة "شاري" لن يتلفِت للصغائر، لكِن ما حتميّة التوقيع وضرورته التي تؤدي لهلاك مشاريع اجتماعيّة!!





حتّى فئة المشاهير وأصحاب الأحوال الميسورة "ظاهريًا" يقطعونَ أوصال الوِد لأجلِ قائمة، سُبحان الله!





لمــاذا نَجُر أسمى العواطف المعنويّة لأرذَل التفاهات الورقيّة وننتقِص من الآدميّة لهذا الحـد!





أيُقرن الولاء بـ إمضاء !" انتهى.





رسالة وليد لاقت استحسان المتابعين الذين عبروا عن دعمهم لوجهة نظره، بينما اختلفت الآراء حول موقف رشاد من إلغاء حفل الزفاف.





حسام بدوي، قال "والله طلع راجل...يعني ايه تلوي دراعه وتحطه قدام الأمر الواقع علشان يمضي علي فلوس...هي لو بتحبه مش هيفرق معاها يمضي على قائمة وفلوس من عدمه".





وعلق سلامة السيد "مش عارف صح ولا غلط اللي كانت بتعمله ع الانستا ،، بس كانت مزودها عن اللازم الاستوري بتاعها ع الانستا كله عن الفرح وفستان الفرك ومكان الفرح وكل حاجه فغالبا اللي حصل حسد".



