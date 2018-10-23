غدًا.. البيئة تعقد مؤتمرا حول النقل المُستدام في مصر

تعقد وزارة البيئة، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا حول النقل المستدام في مصر "النقل الكهربي الأنظف" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



كانت الوزيرة قد أكدت في وقت سابق على دور الوزارة لتحقيق سياسة النقل المستدام والحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء؛ حفاظًا على الموارد الطبيعية وتحقيقًا للتنمية المستدامة من خلال خفض التكلفة في الخطط والسياسات المستقبلية، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

