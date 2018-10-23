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محافظات

بدء إنشاء خط تشغيل جديد بمصنع تدوير القمامة بالمحلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:52 م
مصنع تدوير القمامة
مصنع تدوير القمامة بالمحلة
أحمد على
أعلن اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم البدء فى أعمال إنشاء خط تشغيل جديد بمصنع تدوير القمامة بكفاءة 20 طنا فى الساعة مع تطوير الخط القديم الأساسي.

وأضاف "طه"، فى تصريح له اليوم، أنه تم فعليا إخلاء مساحة كبيرة من أرض المصنع بعد رفع تراكمات القمامة من المصنع والنقطة الوسيطة للتجميع وتسليم الموقع للإنتاج الحربي والبدء فى أعمال تنفيذ خط التشغيل الجديد.

ونوه رئيس مدينة المحلة إلى أن مسئولي الإنتاج الحربي انتهوا من أعمال القياس وتحديد أماكن تشغيل الخط الجديد وتجرى حاليا أعمال الحفر بالأماكن التى تم تحديدها بالاشتراك مع مسئولى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.
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