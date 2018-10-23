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ديني

حكم صلاة المرأة الجمعة في بيت منفصل عن المسجد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف إمام في التلفزيون أو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا بأن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « لدينا مول تجارى مصلى النساء مفصول بالمحال التجارية عن مصلى الرجال والنساء يسمعن الخطيب فى مصهلن فهل هذا يكون الوضع صحيح فى الصلاة ؟»، أن القرأن الكريم نص على أنه صلاة الجمعة لها شروط فى المساجد التى تقام فيها ولذلك لأبد أن تؤدى صلاة الجمعة فى المساجد التى خصصت لها.

وأشار الى أن قضية المصليات الأمر فى كثير من الأحيان خارجًا عن شروط صلاة الجمعة ولذلك يرجع فى هذه الحالة الى المساجد التى خصصت لصلاة الجمعة وإلا فالذى نص عليه كثيرا من الفقهاء أنه ليس كل مكانا أو مصلى تؤدى فيه صلاة الجمعة
بل تؤدى فى جوامع ومساجد مخصوصة حتى لا يصبح الأمر عرضة لإنصاف المتعلمين ليلقوا أفكارهم العجيبة على غيرهم وهذا أمر مهم نبهنا عليه قبل ان ننبه على صحة الصلاة، لأن صلاة الجمعة فيها رُتبة أدبية وسلطان أدبي.
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