ضبط 4 قطع سلاح نارى و7 قضايا اتجار فى المخدرات

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الخطرة من حائزى الأسلحة النارية، وتجار المواد المخدرة.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح نارى بحوزة 4 متهمين عبارة عن 4 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 7 قضايا اتجار بمضبوطات بلغت 450 جراما لمخدر الحشيش، 305 جرامات لمخدر الهيروين، 70 قرصا مخدرا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.