فض التحالف الانتخابي والسياسي بين حزبى الحركة القومية والعدالة والتنمية فى تركيا

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجيلى اليوم الثلاثاء فض التحالف الانتخابي والسياسي مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان بعد نقاشهما المحتدم بشأن مشروع قانون العفو العام وقرار المحكمة العليا حول ممارسة "قسم الطلاب" في المدارس الابتدائية.



وقال بهجيلي - في كلمته أمام كتلته البرلمانية في العاصمة التركية أنقرة حسبما أفادت صحيفة (ديلي صباح) التركية عبر موقعها الإلكتروني - لم يعد لدينا التوقع أو البحث أو النية لتحالف من أجل الانتخابات المحلية التركية المقررة في 31 مارس للعام المقبل 2019 كطرف في تلك المرحلة، ولن يكون ممكنا التوصل إلى شئ بالاجتماعات القسرية ولا يوجد مجال للحديث في ذلك الوضع وخداع الشعب التركي واختبار صبرنا واللعب بأمالنا.



وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد شكلا "تحالف الجمهور" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية وهو ما ساعد أردوغان على حسم هذه الانتخابات لصالحه.



ويعد إعلان بهجيلي بعدم خوض الانتخابات المحلية مع أردوغان أوضح إشارة إلى انهيار التحالف القائم بينهما، وقد يعني ذلك فقدان الحزب الحاكم للأغلبية البرلمانية التي تشكلت عبر تحالفه مع حزب الحركة القومية.



