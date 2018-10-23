بوسكيتس يقترب من المئوية الأوروبية مع برشلونة

يستعد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، لخوض المئوية الأوروبية له مع البلوجرانا، غدا الأربعاء، أمام إنتر ميلان.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن بوسكيتس لعب مباراته الأولى أوروبيا، في دوري الأبطال، يوم 22 أكتوبر 2008، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أمام بازل السويسري، وانتهت بفوز برشلونة 5-0.



وخاض بوسكيتس سابقًا 99 مباراة أوروبية، 96 منها في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس السوبر الأوروبي خلال 10 سنوات ماضية، لعب فيها 6 نهائيات أوروبية ولم يخسر أي منها، 3 بدوري الأبطال، و3 في كأس السوبر.



وفي الـ99 مباراة أوروبية، لعب بوسكيتس 8084 دقيقة، وسجل 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.



ويعتبر بوسكيتس ثالث أكثر لاعب في تشكيلة برشلونة الحالية، من حيث الظهور في المباريات الأوروبية، بعد ميسي (131)، وجيرارد بيكيه (104).