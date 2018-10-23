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محافظات

تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:56 م
تجميل المسار السياحى
تجميل المسار السياحى لمدينة القرنة
شمس يونس
واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة رئيس المدينة اللواء سعد البدري، أعمال تهيئة وتجميل المسار السياحي لمدينة القرنة بداية من كوبري الأقصر العلوي على نهر النيل، مرورا بقرى الضبعية والأقالتة والبعيرات وصولا إلى المناطق الأثرية في مدينة القرنة.

وقال نائب رئيس مدينة القرنة المهندس حاتم جابر، أن الأعمال تتضمن قص وتجميل الأشجار بطول المسار السياحي، والقيام بحملات نظافة مكبرة بطول المسار لرفع أي تجمعات للأتربة والمخلفات والقمامة وذلك باستخدام أحدث المعدات، بالإضافة إلى رفع مخلفات الري من على طريق المسار السياحي بالبعيرات، مشيرا إلى أنه تم ترميم البلدورات بشارع المستثمر، وتغيير وتركيب كشافات إضاءة جديدة في منطقة مدخل الصحراوي ومنطقة الصرف الصحي، إلى جانب رفع والتخلص من تجمعات القمامة في منطقة السوالم بالقرنة.

وأضاف جابر، أن تلك الإعمال تأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر كمقصد سياحي وأثري متميز.
تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور
تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور
تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور
تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور
تهيئة وتجميل المسار السياحى لمدينة القرنة بغرب الأقصر..صور
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