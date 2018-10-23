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برلمان

الدسوقي: الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم ممتاز الدسوقي، عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة في الآونة الأخيرة سواء بوجودها في الصيدليات أو أدوية منتهية الصلاحية أو تلك التي تباع على الأرصفة، وهو ما يمثل كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، فبعضها يسبب التسمم والبعض الآخر يحتوى على مواد محرمة دوليًا.

وأوضح الدسوقي أن هذه الأدوية تعكس صورة سلبية عن مستوى العلاج في مصر، في ظل انتشار الأدوية بكثافة داخل الشوارع وبيعها علنا بعيدا عن الصيدليات، مشيرا إلى أن الأدوية المغشوشة تمثل 10% من حجم الدواء في مصر، وهو ما يحتاج الى إجراءات قانونية حاسمة تجاه المقصرين عن عملهم فيما يتعلق بسحب بعض الأدوية المغشوشة من الأسواق.

وأشار النائب إلى أن تسعير الدواء في مصر غير عادل، وهو ما يدفع الكثيرون الى اللجوء الى الدواء المغشوش المباع بسعر أرخص على الأرصفة، أو ما يسمى أدوية "بير السلم"، مؤكدًا أنه لا بد وأن يكون هناك دور قوي من إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموبن لضبط الأدوية التى أصبحت منتشرة على الشوارع والأرصفة.

وطالب بسرعة الانتهاء من نظام الباركود كأحد الحلول التي يمكن أن تعالج الأزمة، كما أكد على ضرورة تضافر جميع جهود وزارات الصحة والتموين والداخلية للقضاء على الأدوية المغشوشة، وتغليظ العقوبات كي تتناسب مع حجم الجريمة التي تودى بحياة المواطنين، ويجب أن تصل للإعدام لكى يرتدع أي شخص.
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