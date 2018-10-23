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ثقافة

إقبال كبير من طلاب المدارس على بانوراما التراث الحضاري

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
طارق موسى
شهدت قاعة بانوراما الحضارة والتراث بالقلعة بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من طلاب المدارس.

واستمتع الطلاب خلال العرض بمشاهدة التاريخ المصري عبر العصور من خلال العرض المبتكر للبانوراما الحضارية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجهاز في تثقيف الشباب بقيمة وأهمية التراث المصري عبر عصوره المختلفة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعة البانوراما في إطار بروتوكول التعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية متمثلة في مركز التراث الحضاري والطبيعي.

وصرح رئيس الجهاز محمد أبو سعدة بأن ما يحققه مشروع البانوراما الحضارية بالجهاز من نجاح مستمر في استقبال العديد من الزائرين وخاصة من طلاب المدارس والجامعات يدفع إلى الاستمرار والتوسع في تقديم تلك الخدمة إلى مختلف الفئات من الجمهور، والتى تأتي في إطار الدور التوعوي للجهاز بأهمية الحفاظ على التراث المصري.
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