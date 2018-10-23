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محافظات

حماية المستهلك بالأقصر يتابع شكاوى المواطنين.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:49 م
بوتاجاز
بوتاجاز
شمس يونس
أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية تضرب بيد من حديد وتتصدى لحالات الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إنجاز ١٠٠% في مجال الشكاوى المقدمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.                     

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه في مجال الغش التجاري تم رد مبلغ الشراء ٥٤٠٠ جنيه مصري للشاكي (شاشة٤٠ بوصة) بها عيب خلال المدة القانونية لحماية المستهلك، كما تم رد مبلغ  ٩٠٠ جنيه مصري ثمن شراء موتور نصف حصان لجهاز تكييف صحراوي، وجرى استبدال ديب فريزر ٧ درج بآخر جديد من نفس النوع، وتم استبدال جهاز تليفون محمول بآخر جديد من نفس النوع.

وفي مجال خدمات ما بعد البيع تم إنجاز 20 شكوي صيانة تضمنت (٨) أجهزة تكييف لماركات مختلفة و(٤) ثلاجات و(٢) ديب فريزر و(٦) غسالات ملابس مختلفة الماركة والوزن.

وقال وكيل الوزارة، إن إدارة حماية المستهلك تحقق إنجازًا كبيرًا في مجال الشكاوى المقدمة مما أكسب المواطنين الثقة في الأداء، لافتا إلى أنه أشرف على تحقيق الشكاوى مدير الإدارة محمد سعد زغلول، وتم تحقيق الشكاوى بمعرفة عادل عامر.
حماية المستهلك بالأقصر يتابع شكاوى المواطنين.. صور
حماية المستهلك بالأقصر يتابع شكاوى المواطنين.. صور
حماية المستهلك بالأقصر يتابع شكاوى المواطنين.. صور
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