ميسي يظهر مع أفراد عائلته بعد تعرضه للإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بعد تعرضه للإصابة، في مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية، بالدوري الإسباني.



وقامت صحيفة "سبورت"، بنشر صور حصرية لليونيل ميسي، وأفراد عائلته، واجتماعه ببعض زملائه ببرشلونة، مثل البرازيلي فيليب كوتينيو، والأوروجوياني لويس سواريز.



جدير بالذكر أن ميسي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر ، في قمة مباريات الدوري الإسباني.

