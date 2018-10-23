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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 9 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء تواجد 2 سفينة بضائع عامه ومغادرة 2 سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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