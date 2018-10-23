موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 9 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



كما سجل الميناء تواجد 2 سفينة بضائع عامه ومغادرة 2 سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.