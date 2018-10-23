حملة أنت أقوى من المخدرات تصل جامعة بنها لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة القليوبية ماراثون رياضى من أمام مبنى المحافظة حتى جامعة بنها بمشاركة طلاب الجامعة فى إطار الحرص على مكافحة تعاطى المخدرات ورفع الوعى لدى الطلاب بالآثار السلبية للإدمان، تحت شعار حملة " أنت أقوى من المخدرات".



وشارك فى الماراثون الرياضى كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ،حيث يستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، والتعريف بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، والتأكيد على أن الرياضة أحد العوامل الرئيسية للحد من تعاطى المخدرات ،حيث تم إطلاق الماراثون بالسير على الأقدام من أمام مبنى محافظة القليوبية وحتى دخول الجامعة.



كما تم تنظيم ندوة تثقيفية داخل جامعة بنها بمشاركة 1500 طالب وطالبة، تضمنت الحديث عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية لمشكلة تعاطى المخدرات وأكثر المواد انتشارا وتأثيرها على الصحة وكذلك استعراض دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مواجهة الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي "اختار حياتك" داخل 300 مدرسة بمحافظة القليوبية ،وذلك لإعداد قيادات طلابية وتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات كما سيتم العمل على تعميم البرنامج داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان.



من جانبه أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك تفاعلا كبيرا من جانب شباب الجامعات مع حملة " أنت أقوى من المخدرات" لمناهضة الإدمان، ﻭأنه سيتم استمرار تنظيم ندوات توعوية بأضرار المواد المخدرة داخل الجامعات ،كما سيتم أيضا التنسيق مع محافظة القليوبية وجامعة بنها لإنشاء مركز علاج الإدمان والسموم بكلية طب جامعة بنها بجانب وجود مستشفيات بنها والخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية ،حيث تردد عليهم ما يقرب من 11272 مريض إدمان فى أول 9 أشهر من العام الحالى وتم توفير الخدمات العلاجية لهم مجانا.