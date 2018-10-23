عمرو نصار يبحث مع بعثة وزارة التجارة الأمريكية تعزيز التعاون بين البلدين

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات إستراتيجية راسخة تمثل المحور الرئيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.



وأشار نصار، خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد وزارة التجارة الأمريكية برئاسة سارة كمب، أحد كبار المسئولين بوزارة التجارة الأمريكية والمرافق لوفد الشركات الأمريكية الذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرية وبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى أهمية الاستفادة من تنافسية وإمكانات الاقتصاد المصري بالقارة الأفريقية لإقامة مشروعات مصرية أمريكية مشتركة بدول القارة، واستغلال موقع مصر المتميز كمحور لنفاذ المنتجات الأمريكية للأسواق الأفريقية، خاصة أن مصر ترتبط مع عدد كبير دول القارة باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية تمكنها من النفاذ والمنافسة بمختلف الأسواق الأفريقية.



حضرت اللقاء السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية والمشروعات التنموية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.



وقال الوزير إن العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والإدارة الأمريكية تمثل ركيزة لدفع ملفات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات غير مسبوقة.



وأوضح نصار أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات و59 مليون دولار مقارنةً بـ3 مليارات و797 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 33%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكية شهدت نموًا كبيرًا، حيث بلغت مليارا و185 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 961 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 مليارات و874 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و836 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.



من جانبها، قالت سارة كمب، أحد كبار المسئولين بوزارة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصرية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.



وأشارت إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين فى مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي، والفحص، والمواصفات والجودة، والصحة والرعاية الصحية، وسلامة الغذاء، مشيدةً بالدور الهام الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف.



ولفتت كمب إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين آلية لمتابعة موقف الشركات الأمريكية المصدرة للسوق المصرية، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي للقاهرة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار بالسوق المصرية، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية، والطاقة، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية.