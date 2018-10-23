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رياضة

حسين ياسر المحمدي لـ صدى البلد: تنازلت عن نصف مستحقاتي للزمالك وللصبر حدود

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
إسراء أشرف
علّق حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك الأسبق، على الخطاب الذي أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاتحاد الكرة المصري بشأن باقي مستحقاته المتأخرة من قِبل إدارة القلعة البيضاء.

وقال المحمدي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "تنازلت عن أكثر من نصف مستحقاتي للزمالك منذ سنوات، احترامًا وحبًا للنادي وجمهوره العظيم".

وأضاف: "وصلت لاتفاق مع الإدارة والفيفا، والدعوى كانت تتحرك بسبب التأخر في الدفع، والنادي طالبني بالانتظار، وأنا انتظرت لسنوات وليس لأشهر".

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من قِبل الفيفا، يطالب فيه بحصول ياسر المحمدي على باقي مستحقاته والتي تصل إلى 800 ألف جنيه.

ونص الخطاب على منح الزمالك مهلة لمدة شهر، من أجل تسديد مستحقات اللاعب قبل صدور عقوبات ضد النادي الأبيض.

يذكر أن الزمالك يمُر بأزمة كبيرة طوال الفترة الماضية، بسبب مستحقات اللاعبين الأجانب، وهدد الفيفا إدارة القلعة البيضاء بخصم نقاط من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقام النادي الأبيض بسداد جزء من المستحقات لتقليل خطورة الأزمة.
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