انطلاق فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.. غدا

تنطلق فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان غدا، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.





وتشكل هذه الفعاليات الاجتماع الدوري العاشر للجمعية عقب الاجتماع التأسيسي للمنظمة في العام 1983، والذي ينعقد بصفة دورية كل ثلاث سنوات التزامًا بمبادئ الحكم الديمقراطي.





وقالت المنظمة، في بيان لها، انطلاق فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية العمومية تتولى مهام مراجعة التقارير الأدبية والمالية لمجلس الأمناء المنتهية ولايته اتساقًا مع احترام مبادئ الشفافية، فضلًا عن انتخاب مجلس الأمناء للدورة الجديدة 2018 – 2021، ووضع خطة وبرنامج العمل للفترة ذاتها، فضلًا عن مراجعة أحكام النظام الأساسي.





ويشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية كل من محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى مها البرجس، رئيس مجلس أمناء المنظمة، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة.





وكما يشهد أعمال الجمعية العمومية أعضاء مجلس الأمناء المنتهية ولايته وممثلون عن 21 فرعًا في 18 بلدًا، فضلًا عن 15 من الحقوقيين والخبراء البارزين الذين تمت دعوتهم لمتابعة وقائع الجلسات التنظيمية بصفة مراقب، ليصل عدد المشاركين في الاجتماعات إلى 70 مشاركًا من 25 دولة.



