محافظ بورسعيد: إعادة تخطيط منطقة منفذ الجميل القديم

تقرر إعادة تخطيط منطقة منفذ الجميل القديم لتكون واجهة حضارية على أعلى مستوى جمالي لمدينة بورسعيد من الناحية الغربية، كما تقرر رفع كفاءة المنشآت الموجودة بالمنطقة بالتنسيق بين الجهات التي تديرها والمحافظة.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ورافقة خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.



وأكد المحافظ أن تطوير منطقة منفذ الجميل القديم تعد مرحلة اولى لتطوير باقي المنطقة التي انضمت لمدينة بورسعيد وحتى موقع المنفذ الجديد حيث تم الانتهاء من تركيب خلايا ضوئية شمسية لإنارة الطريق ورفع كفاءة أعمال الرصف به وتغيير المشهد الحالي تماما على جانبي الطريق ليكون عنوانا لمدينة بورسعيد أمام ضيوفها.