الخشت يلتقي الوفد الأفريقي المُكلف بتقييم وضع مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لجنة من الخبراء والفنيين في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء والاستشعار عن بعد (وكالة الفضاء الإفريقية) في إطار زيارتها الحالية لمصر، لتقييم الوضع الفني والعلمي في مجال علوم الفضاء، وذلك في إطار قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مصر مقر وكالة الفضاء الإفريقية.



حضر اللقاء الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة وعدد من أساتذة الكلية، والدكتورة هايدي بيومي مدير الاتفاقيات بمكتب العلاقات الدولية.



وأوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها ان الدكتور الخشت أكد، خلال اللقاء، أن الجامعة لديها العديد من الأبحاث والكوادر البحثية والعلماء المتميزين الذين يمكنهم تقديم الكثير لأفريقيا في العديد من المجالات العلمية، ومن بينها علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، مضيفًا أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة لديها اسهامات كبيرة علي المستوى العالمي في هذا المجال.



وأشار الخشت، إلي تقدُم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، موضحًا أن الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف وفقا لترتيب المصنف الانجليزي QS لمعيار التوظيف، وضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وأضاف أن الجامعة تقدمت في التصنيفات الدولية للجامعات خلال عام 2018 بشكل ملحوظ وتصدرت الجامعات المصرية، وتم تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة في ترتيب متقدم عالميًا، من بينها تخصص الهندسة الذي جاء في الترتيب 231 عالميًا.



ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلي عمق العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، قائلًا: "الجامعة لديها طلاب من دول افريقية عديدة بمنح دراسية مجانية وإقامة كاملة للطلاب، وتوفر لهم الجامعة السكن الجامعي مثلهم مثل الطلبة المصريين، كما أن الجامعة لديها معهد البحوث والدراسات الأفريقية وهو من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في شئون أفريقيا وبه عدد كبير من الباحثين من أفريقيا، مما يدل على حجم اهتمام مصر بأفريقيا".



من جانبه، أكد الوفد الأفريقي الزائر حرصه علي دعم آليات التعاون العلمي مع مصر، مُشيدًا بدورها في دعم القارة الأفريقية.