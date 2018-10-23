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محافظات

مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل في الأقصر.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:44 م
مستقبل وطن يكرم أول
مستقبل وطن يكرم أول «سائقة تروسيكل» في الأقصر
شمس يونس
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، احتفالية بداخل مقره لتكريم ابنة الأقصر مروة الجهلان، أول فتاة تعمل بمجال قيادة مركبة التروسيكل بالمحافظة، وذلك بحضور يوسف جعفر، أمين الفلاحين، وهدي الأمير القائم بأعمال أمين أمانة الإعلام، وأماني الشعولي أمينة المرأة، ومحمد عمران أمين العلاقات العامة، والدكتور محمود متولي أمين الشباب.

وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في الأقصر إن تكريم ابنة الأقصر «مروة الجهلان» جاء من منطلق التقدير لشجاعتها وإقدامها في مواجهة ظروفها المادية القاسية وخروجها إلي العمل واختيارها لمهنة قيادة المركبات، تلك المهنة التي تقتصر على الرجال، نظرًا للمجهود البدني الشاق الذي يبذل خلالها بالإضافة إلي كونها مثالًا يحتذى به بين الشباب فبالرغم من كونها فتاة تنتمي لقرية بسيطة تواجه فيها الفتيات الكثير من أشكال العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعات صعيد مصر إلا إنها لم تستسلم لذلك وسعت لتوفير حياة أفضل لأسرتها لتخرج إلى العمل وتنافس الرجال في مهنتهم لتفاجئ بوجود دعم كبير من أبناء قريتها.

وأضاف أن تكريم الحزب لها يعد خطوة أولى لدعم تلك الفتاة المكافحة والتي تجسد بحق المرأة المصرية القوية التي لا تدخر جهدًا من تقديم الأفضل لأسرتها، وأن الحزب سوف يواصل دعمه ومساندته لها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، فقصة كفاح «مروة» يُنظر إليها من منظور فكرة عدم الاستسلام للظروف والكفاح من أجل كسب لقمة العيش.

وأشار إلى أن الحزب يعمل على قدم وساق من أجل مساندة ابنة الأقصر وسوف يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن شكل الدعم المقدم لتلك الفتاة والذي يعد بمثابة نوعًا بسيطًا من التقدير الذي تستحقه تلك الفتاة المكافحة.

وأوضحت أماني الشعولي أمينة المرأة بالحزب، أن المرأة المصرية علي مر العصور ضربت أروع الأمثلة في قصص النجاح فحفيدات الملكة حتشبسوت ورثن عن أجدادهن القوة والشجاعة والمثابرة وأستطعن كتابة الكثير من قصص النجاحات، مضيفة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة أعطي للمصريات دفعة قوية للتقديم والخروج والعمل في جميع المجالات.

ومن جانبها أعربت مروة جهلان البالغة من العمر 27 عامًا، أول سائقة تروسيكل في الأقصر عن سعادتها إزاء ذلك التكريم الخاص والاحتفاء بها من جانب الحزب كونه الكيان السياسي الوحيد الذي قام بتكريمها ومساندتها.

وأضافت إن ذلك التكريم يحتل مكانة خاصة للغاية لديها بأعتباره دعم مجتمعي لها، وخلق بداخلها شعورًا بإن جميع ما عانته خلال الفترة الماضية من مشاق وتحديات لم يذهب سدا، وأعطاها قدرًا كبيرًا من الطاقة حتي تتمكن من مواصلة ما بدأته من أجل مساندة أسرتها.
مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل في الأقصر.. صور
مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل في الأقصر.. صور
مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل في الأقصر.. صور
مستقبل وطن يكرم أول سائقة تروسيكل في الأقصر.. صور
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