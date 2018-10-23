المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين في قضيتي تزوير بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات، على 4 متهمين بتزوير أوراق رسمية بمنيا القمح،.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.



كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على "محمد س.ع"، "عبده م.ع" لاتهامهمه فى القضية رقم 3601 لسنة 2003 جنايات منيا القمح، "رضا ص.ش" و"عصمت ح.و" و"طارق س.ال" لاتهامهم في القضية رقم 45088 لسنة 2016 بتزوير أوراق رسمية.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، وقضت في القضية الاولى بسجن المتهم 3 سنوات، وسجن الثلاثة المتهمين في القضية الثانية 3 سنوات.