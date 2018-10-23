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السيسي: تعاون مشترك مع بلغاريا في جميع المجالات.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
فاطمة رضا
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، والوفد المرافق له في القاهرة، موضحًا أن المباحثات تمت في مناخ من الروح الودية التي عكست حجم التفاهم المشترك.

وقال "السيسي"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له ورئيس وزراء بلغاريا، اليوم، الثلاثاء، إن العلاقات بين البلدين ممتدة على مدار أكثر من 90 عاما، منوهًا بأنه تم الاتفاق على التعاون بين البلدين في جميع المجالات المختلفة، خاصة في مجالات التعليم والصحة ونقل التكنولوجيا والمجالات الرقمية والرياضيات.

وأكد التفاهم الشديد بين الجانبين، حيث تحدثا عن المواضيع المشتركة في المنطقة، موجهًا الشكر لدولة بلغاريا على أنها صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، فهي تقوم بدور إيجابي في إيصال رسالة عن أهمية مصر واستقرار المنطقة من خلال مصر، معربًا عن تقديره لأهمية بلغاريا في استقرار أوروبا.
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