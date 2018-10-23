السيسي يكشف أهم ملفات مناقشته مع رئيس الوزراء البلغاري.. فيديو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهم الملفات التى تمت مناقشتها مع رئيس وزراء دولة بلغاريا، قائلًا: "تحدثنا عن القضية الفلسطينية وأهمية الاعتراف بعاصمتها القدس الشرقية".



وأوضح "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع رئيس وزراء بلغاريا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم، الثلاثاء، أن بين الدولتين الكثير من الحلول المشتركة فى الجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والإرهاب.



وقال إنه تمت مناقشة الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلدين، وأضاف: "اتفقنا على أن اللجنة المشتركة وزارية مصرية بلغارية تنشأ بين البلدين ويتم انعقادها خلال العام القادم فى يناير أو فبراير فى صوفيا لوضع إطار وحلول سريعة وستنعقد كل عام".

