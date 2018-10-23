بعد انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.. عرفات : بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. وإنشاء البوابة الإلكترونية لتنشيط حركة التجارة بين الدول العربية.. صور

مستقبل النقل العربي

البوابة الإلكترونية لدعم حركة التجارة بين الدول العربية

وضع الاستراتيجيات تساهم في تطوير النقل العربي

بحث مشكلة التمويل

مساهمات مصر في تطوير منظومة النقل

السكك الحديدية

مترو الأنفاق

النقل البحري

الموانئ البرية والجافة

النقل النهري

واصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعات دورته الـ 61 لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحازت مصر على تأييد وموافقة جميع الدول العربية المشاركة، لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019 - 2020.كما تم انتخاب المملكة العربية السعودية السعودية نائبا لرئاسة المكتب التنفيذي، وقد أشاد الجميع بالدور الفاعل والإيجابي الذي قامت به مصر في قطاع النقل بالوطن العربي خلال فترة رئاستها السابقة للمكتب التنفيذي.وصرح الدكتور هشام عرفات، سيتم العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل في ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام والنظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (450) لعام 2017.وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء البوابة الإلكترونية يهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم حركة نقل التجارة، والنقل بين الدول العربية بحيث تساهم في تنمية ورفع كفاءة التجارة العربية البينية، وإيجاد وسيلة اتصال مباشر بين أطراف العمل التجاري العربي، وبحث إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، وبحث نتائج وتوصيات ورشة عمل حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.وأضاف وزير النقل: "تم مناقشة نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (449) لعام 2017".وقال إننا في مجلس وزراء النقل العرب سنعمل على مناقشة جميع المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في دولنا العربية، وبحث إزالتها، حيث سيتطلب ذلك التطوير والتوسع في خطط النقل والمواصلات من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف تحسين أنظمة النقل والتغلب على المعوقات التي تواجهها.وأكد وزير النقل أن مناقشات المكتب التنفيذي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون العربي المشترك، وتدعيم الربط البري والبحري والجوي بين جميع البلدان العربية بما يساهم في دعم حركة التجارة بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، بما يساهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي، وزيادة الناتج المحلى لدولنا العربية.وأكد وزير النقل أن الآمال والطموحات قد تواجهها بعض التحديات، أو تعترضها بعض العقبات، خاصة على صعيد التمويل، تستلزم جهدًا مشتركًا لتدبير مصادر التمويل المناسبة، والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات لقطاع النقل.واستعرض "عرفات"، أهم ما تقوم به وزارة النقل المصرية لتطوير عناصر المنظومة، لافتا إلى أنه في مجال الطرق والكباري، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف كيلومتر بهدف إنشاء محاور تنموية جديدة والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية والعمرانية، بالإضافة إلى تطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء 30 كوبري علوي جديد على الشبكة لمنع التقاطعات السطحية وحل الاختناقات المرورية.أما في مجال السكك الحديدية، قال وزير النقل إنه تم وضع آليات زيادة مساهمة قطاع السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، كما تم تنفيذ مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر لتصل نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة لحوالي 35% لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنهاء التطوير الشامل لـ 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد.وأضاف عرفات أنه تم التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد متطورة، بالإضافة إلى إنشاء خط سريع "العلمين /العين السخنة" بطول 500 كيلومتر.أما في مجال مترو الأنفاق، أكد وزير النقل أنه سيتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى 2022 بطول 113 كيلومترا وإجمالي أطوال 210 كيلومترات، وإنشاء LRT أو خط القطار الكهربائى "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 68 كيلومترا، موضحا أنه تم تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كيلومتر، وإنشاء 2 خط مونوريل لمدينة السادس من أكتوبر بطول 35 كيلومترا وللعاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كيلومترا، ليصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والنقل الجماعى السككى إلى 272 كيلومترا فى عام 2022.وعن مجال النقل البحري، قال "عرفات" إن مصر حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث إن المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس والذى يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التنمية في مصر ويحقق الاستفادة الكبيرة من مميزات الموقع الاستراتيجي لمصر، واستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية.وأضاف: "تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الأغراض فى موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وتم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة".وتابع عرفات: "أما في مجال الموانئ البرية والجافة، فقد تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة بمعرفة المستثمرين والقطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط" كأولوية أولى، كما تم التخطيط لإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطعات الطريق الدائرى الإقليمى مع المحاور الرئيسية على الشبكة لتحقيق التكامل بين مراكز النقل اللوجيستية والموانئ الجافة مع شبكة الطرق الدائرية الجديدة، وتنفيذ مخطط للتطوير الشامل لميناء السلوم البرى".وأشار إلى أن مصر حققت تطورا كبيرا في مجال النقل النهري، حيث من المخطط زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل إلى 10 ملايين طن من حجم المنقولات عام 2025، بالإضافة إلى التخطيط لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة في مدن "قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر" بإجمالي طاقة تداول 34.7 مليون طن / سنة.