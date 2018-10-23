بعد انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.. عرفات : بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. وإنشاء البوابة الإلكترونية لتنشيط حركة التجارة بين الدول العربية.. صور

واصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعات دورته الـ 61 لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحازت مصر على تأييد وموافقة جميع الدول العربية المشاركة، لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019 - 2020.
كما تم انتخاب المملكة العربية السعودية السعودية نائبا لرئاسة المكتب التنفيذي، وقد أشاد الجميع بالدور الفاعل والإيجابي الذي قامت به مصر في قطاع النقل بالوطن العربي خلال فترة رئاستها السابقة للمكتب التنفيذي.
وصرح الدكتور هشام عرفات، سيتم العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل في ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام والنظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (450) لعام 2017.
وأضاف وزير النقل: "تم مناقشة نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (449) لعام 2017".
وأكد وزير النقل أن مناقشات المكتب التنفيذي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون العربي المشترك، وتدعيم الربط البري والبحري والجوي بين جميع البلدان العربية بما يساهم في دعم حركة التجارة بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، بما يساهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي، وزيادة الناتج المحلى لدولنا العربية.
وأضاف عرفات أنه تم التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد متطورة، بالإضافة إلى إنشاء خط سريع "العلمين /العين السخنة" بطول 500 كيلومتر.
وأضاف: "تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الأغراض فى موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وتم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة".
وحازت مصر على تأييد وموافقة جميع الدول العربية المشاركة، لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019 - 2020.
كما تم انتخاب المملكة العربية السعودية السعودية نائبا لرئاسة المكتب التنفيذي، وقد أشاد الجميع بالدور الفاعل والإيجابي الذي قامت به مصر في قطاع النقل بالوطن العربي خلال فترة رئاستها السابقة للمكتب التنفيذي.
- مستقبل النقل العربي
وصرح الدكتور هشام عرفات، سيتم العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل في ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام والنظر في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الالكترونية العربية لنقل التجارة والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (450) لعام 2017.
- البوابة الإلكترونية لدعم حركة التجارة بين الدول العربية
وأضاف وزير النقل: "تم مناقشة نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (449) لعام 2017".
- وضع الاستراتيجيات تساهم في تطوير النقل العربي
وأكد وزير النقل أن مناقشات المكتب التنفيذي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون العربي المشترك، وتدعيم الربط البري والبحري والجوي بين جميع البلدان العربية بما يساهم في دعم حركة التجارة بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، بما يساهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي، وزيادة الناتج المحلى لدولنا العربية.
- بحث مشكلة التمويل
- مساهمات مصر في تطوير منظومة النقل
- السكك الحديدية
وأضاف عرفات أنه تم التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد متطورة، بالإضافة إلى إنشاء خط سريع "العلمين /العين السخنة" بطول 500 كيلومتر.
- مترو الأنفاق
- النقل البحري
وأضاف: "تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الأغراض فى موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وتم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة".
- الموانئ البرية والجافة
- النقل النهري