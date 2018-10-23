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رئيس وزراء بلغاريا: افتتاح جامعة بلغارية فى مصر خلال عام.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد رئيس وزراء بلغاريا، بويكو يوريسوف، أنه جرى الاتفاق خلال مباحثاته اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون هناك جسور مشتركة بين البلدين لنقل المعلومات ومناهج التعليم فى مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية.

وقال رئيس وزراء بلغاريا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي، إنه تم الاتفاق على افتتاح جامعة بلغارية فى مصر لتعمل على نقل الخبرة البلغارية فى المجالات العلمية، وذلك خلال عام فقط.

وأضاف أن هناك جانبا من التاريخ العريق والمعالم التاريخية والثقافية والقيم التى تتمتع بها مصر وبلغاريا، حيث إنهما متشابهتان من ناحية التسامح الدينى.

وأوضح أن "الرئيس السيسى معروف بأنه حامى القيم المسيحية فى مصر، وهو نفس الشكل الذي نعمل عليه نحن فى بلغاريا، حيث نقدر المسلمين وغيرهم من الطواف الأخرى".
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