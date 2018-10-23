السيسي: التعاون بين مصر وبلغاريا وصل إلى مستوى متقدم ..فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التقدير والشكر، لدولة بلغاريا على دعمها لجهود مصر داخل الاتحاد الأوروبى من أجل العمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة.



وأوضح "السيسي" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، اليوم "الثلاثاء"، أن بلغاريا دولة مهمة فى استقرار وأمن المنطقة.



وأشار "السيسي" إلى أن الصداقة والتعاون بين مصر وبلغاريا فى مستوى متقدم وراقى، معلقًا: "من خلال المباحثات وماتم الاتفاق عليه سيعطى دفعة كبيرة لكلا البلدين".

