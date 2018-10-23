بويكو بوريسوف: نعمل على تشجيع السياحة البلغارية إلى مصر.. فيديو

قال رئيس وزراء بلغاريا، بويكو بوريسوف، إنه تم الاتفاق على التعاون مع مصر فى مجالات الصحة والطاقة والصناعات العسكرية والسياحة.



وأضاف رئيس وزراء بلغاريا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن بلغاريا تعمل على تشجيع السياحة البلغارية فى مصر فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى التعاون مع مصر فى مجال توفير الغذاء.



وتابع، اتفقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشكيل لجنة تضم كل وزراء الدولتين وأن تجتمع اللجنة مرتين فى السنة، بدءًا من السنة القادمة، لافتًا إلى أنه يجد مجالًا واسعًا فى التعامل فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الآثار والتحف الثقافية والفنية.

