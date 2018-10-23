ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:07 م
تكريم المقاومة
تكريم المقاومة
حسن غنيمة
قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم اللواء معتز الشرقاوي واللواء أحمد شوقي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وذلك خلال الندوة التثقيفية للانتصارات العسكرية لحرب أكتوبر1973 بمناسبة مرور 45 عاما علي انتصارات شعب السويس تحت رعاية مركز النيل للإعلام بالسويس.

وأشاد نائب المحافظ بدور أبطال حرب أكتوبر العظيم والشهداء والفدائيين لما قدموه من بطولات فداء للوطن، وقام النائب بتكريم شهداء منظمة سيناء ورجال المقاومة الشعبية والفدائيين وتكريم شاعر المقاومة الكابتن غزالي.

وخلال الندوة وجه الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي كلمة للشباب دعاهم فيها بأن يكونوا جديرين باستكمال مسيرة أبطال أكتوبر والتحلي بالصبر حتى تنجح مصر في مواجهة التحديات التي تمر بها لبناء الوطن.

حضر الندوة المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس وسعيد محمد مدير عام الشباب والرياضة وفاروق خزيم رئيس جمعية جذور وممثلي الكنيسة والأزهر وماجدة عشماوي مدير مركز النيل للإعلام ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والفدائيين وأعضاء المقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية.

واختتمت الندوة بالتقاط صورة تذكارية مع رجال المقاومة الشعبية والفدائيين، يأتي هذا في إطار إحتفال محافظة السويس بالعيد القومي الـ 45لانتصارات 24 أكتوبر علي العدو.
تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية
تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية
تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية
تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية
تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية
loading...

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على المقاولون.. فيديو

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

ضاحي خلفان يسخر من غرق الدوحة في الأمطار بأبيات من الشعر.. فيديو

شاهد.. النمل الأبيض يغزو الأقصر ويجبر السكان على الخروج للشوارع

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يصارع الأهلي على ضم أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

قرار عاجل من وزير التموين بشأن تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة

نجم الأهلي السابق: رحيل مؤمن زكريا عن الفريق ينهي حياته كرويا

مصرع 4 عمال أثناء صيانة بيارة صرف صحي في كفر الشيخ

مسئول روسي يكشف فوائد إنشاء منطقة صناعية لبلاده بمصر

بنطلون mom fit موضة 2019.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر
الإسماعيلي يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على المقاولون.. فيديو
شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟