تكريم الشرقاوي وشوقي وإبراهيم حجازي وأعضاء منظمة سيناء وشهداء أكتوبر73 بندوة تثقيفية

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم اللواء معتز الشرقاوي واللواء أحمد شوقي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وذلك خلال الندوة التثقيفية للانتصارات العسكرية لحرب أكتوبر1973 بمناسبة مرور 45 عاما علي انتصارات شعب السويس تحت رعاية مركز النيل للإعلام بالسويس.



وأشاد نائب المحافظ بدور أبطال حرب أكتوبر العظيم والشهداء والفدائيين لما قدموه من بطولات فداء للوطن، وقام النائب بتكريم شهداء منظمة سيناء ورجال المقاومة الشعبية والفدائيين وتكريم شاعر المقاومة الكابتن غزالي.



وخلال الندوة وجه الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي كلمة للشباب دعاهم فيها بأن يكونوا جديرين باستكمال مسيرة أبطال أكتوبر والتحلي بالصبر حتى تنجح مصر في مواجهة التحديات التي تمر بها لبناء الوطن.



حضر الندوة المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس وسعيد محمد مدير عام الشباب والرياضة وفاروق خزيم رئيس جمعية جذور وممثلي الكنيسة والأزهر وماجدة عشماوي مدير مركز النيل للإعلام ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والفدائيين وأعضاء المقاومة الشعبية وأعضاء منظمة سيناء العربية الفدائية.



واختتمت الندوة بالتقاط صورة تذكارية مع رجال المقاومة الشعبية والفدائيين، يأتي هذا في إطار إحتفال محافظة السويس بالعيد القومي الـ 45لانتصارات 24 أكتوبر علي العدو.