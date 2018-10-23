الشكوك تحيط بجدوى العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران.. وخبراء يتوقعون صمود طهران وضعف موقف واشنطن

إيران تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية

إدارة ترامب تسعى لخفض الصادرات الإيرانية إلى صفر

الاتحاد الأوروبي يحاول تجنب العقوبات الأمريكية عبر آلية خاصة





قبل أسبوعين من انتهاء الموعد المحدد لتطبيق العقوبات الأمريكية رسميًا على إيران، في 5 نوفمبر المقبل، التى تستهدف صادراتها النفطية، طرحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تساؤلًا حول فعالية العقوبات الأمريكية المقبلة التى تأتى ضمن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن ضد طهران.في البداية، ذكرت المجلة أنه منذ إعلان واشنطن استئناف عقوباتها على صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، سارعت طهران إلى إنقاذ أحد مصادر إيراداتها الرئيسية وقد استطاعت تحقيق بعض النجاحات على الرغم من إعلان إدارة ترامب أنها تأمل في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.وأشارت "فورين بوليسي" إلى أنه من الصعب الحصول على صورة واضحة حول مدى تأثير العقوبات على صادرات إيران، حيث نقلت المجلة عن إليزابيث روزنبرج، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة في إدارة باراك أوباما قولها إنه على عكس الحزمة السابقة من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية من عام 2012 حتى عام 2015، كانت تحظي بقبول من معظم دول العالم لأنها اعتمدت على تطبيق خفض تدريجي على شراء النفط الإيراني، ولكن العقوبات التى تسعي إدارة ترامب لتطبيقها تريد وقفا كاملا لشراء النفط الإيراني وهو ما قد لا يلقي قبولا دوليا.وأعتبرت روزنبرج أنه لهذا السبب تظل الصورة أقل وضوحا حتى بعد فرض العقوبات رسميًا، حيث أنه من المرجح أن تبدأ الدول التي تشتري النفط الإيراني في اختبار قدرتها على شراء النفط الإيراني دون تعرضها لعقوبات مالية من واشنطن، مما يضع صانعي السياسة في الولايات المتحدة في موقف صعب من احتمال فرض عقوبات على حلفاء مقربين.وقالت المجلة إن دولا مثل الصين وروسيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أرادت الحفاظ على الاتفاق النووي حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط للإبقاء على تعاملاتها المالية مع طهران واقترح إنشاء أداة مالية خاصة تمكن إيران من الاستمرار في بيع النفط دون التسبب في عقوبات أمريكية، ولهذا فمن الواضح أن الاستراتيجية الأوروبية ستجعل أنه من الممكن الإبقاء على الاتفاق النووي لعامين آخرين.وأبرزت المجلة رأي ريتشارد نبيو، مُخطط سابق للعقوبات الإيرانية في إدارة أوباما ويعمل الآن في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، قوله إن إدارة ترامب تراهن بشكل أساسي على كونها الأقوى والأكثر صبرًا من طهران، مضيفًا أنه إذا استمرت الحكومة الإيرانية على موقفها بعد عام من الآن "فإنني أعتقد أن إدارة ترامب ستكون في موقف ضعيف".